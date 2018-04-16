Абдулазиз Камилов принял верительные грамоты от посла Аргентины

На встрече стороны обсудили актуальную международную и региональную повестку дня

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Аргентины Риккардо Эрнесто Лагорио.

После церемонии вручения верительных грамот, стороны обменялись мнениями по перспективам расширения узбекско-аргентинского диалога в различных сферах, пишет пресс-служба МИД.

В частности, основное внимание было уделено вопросам углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической и других областях, представляющих взаимный интерес, а также взаимодействие в рамках ООН и ее структурах.