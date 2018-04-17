В парламенте Узбекистана переименовали один из ключевых комитетов

Новый Комитет по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий будет тесно сотрудничать с Министерством инновационного развития

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Комитет по вопросам информации и коммуникационных технологий нижней палаты парламента Узбекистана был переименован в Комитет по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Изменение произошло в рамках комплексной программы мер по формированию организационно-правовых условий для ускорения процессов инновационного развития страны. При этом Узбекистан в этом деле не новатор — подобные комитеты действуют в Европарламенте, а также в парламентах Австралии, Ирландии, Канады и других стран.

"Если раньше внимание комитета концентрировалось исключительно на отраслевых направлениях, таких как телекоммуникации, деятельность массмедиа, информационно-библиотечных учреждений, рекламный и издательский рынок, то с проникновением информатизации во все сферы социально-экономической жизни общества мы стали больше работать в комплексных отраслях применения", — рассказал глава комитета Ильхом Абдуллаев.

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По его словам, члены комитета стали активно вовлекаться в работу, связанную с поддержкой инноваций в разных сферах, основу которых во многом составляли механизмы использования современных информационных технологий.Он также добавил, что в ближайшее же время комитет пересмотрит перспективные планы работы на предмет включения в них действенных мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов в деле государственной поддержки инноваций.

В первую очередь, заметил депутат, это касается подготовки к принятию проекта закона "Об инновационной деятельности", который призван обеспечить усиление инновационной активности в решении социально-экономических задач и повышение конкурентоспособности национальной экономики.

"Комитет намерен тесно сотрудничать с Министерством инновационного развития в плане разработки и реализации комплексных мер, направленных на эффективное регулирование правовых, экономических и организационных отношений в сфере инноваций и инновационной деятельности, ускорение создания, освоения и коммерциализация результатов научной, научно-технической и иной инновационной деятельности", — рассказал Абдуллаев.

Кроме того, заметил он, будут объединены усилия экспертного сообщества, широкой общественности по определению оптимальных путей развития национальной инновационной инфраструктуры, выработки и реализации эффективной госполитики в данной сфере.