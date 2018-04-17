Главы спецслужб Узбекистана и Таджикистана обсудили безопасность в регионе

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Председатель Службы госбезопасности Узбекистана Ихтиер Абдуллаев и председатель Государственного комитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов в понедельник в Ташкенте обсудили вопросы обеспечения безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Руководители спецслужб республик обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

"Стороны обсудили приоритетные направления обеспечения региональной безопасности… В центре внимания также были вопросы нейтрализации общих угроз государственной безопасности", — говорится в сообщении.

Ранее Абдуллаев заявил, что активизация террористических группировок на севере Афганистана, а также возвращение в Узбекистан боевиков с Ближнего Востока являются новыми угрозами безопасности республики. По его оценке, открытие границ с соседними странами также ведет к увеличению попыток ввоза в страну литературы религиозно-экстремистского характера, наркотиков и оружия.

К трем действующим ранее КПП с 1 марта после длительного перерыва были открыты еще девять контрольно-пропускных пунктов на границе между Узбекистаном и Таджикистаном. С 16 марта был отменен визовый режим, который действовал с 2001 года. Теперь граждане двух стран могут ездить друг к другу без визы на 30 дней.