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Учения ВВС и ПВО на юге России

Развитие объединенной системы ПВО стран СНГ обсудят в Ташкенте

© Sputnik / Артем Житенев
Политика
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В Ташкент прибудут делегации от министерств обороны России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, представители предприятий военно-промышленного комплекса России

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Участники заседания координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ обсудят во вторник в столице Узбекистана развитие объединенной системы ПВО стран СНГ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Наиболее важным направлением совершенствования и развития объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ является создание и развитие единых (объединенных) региональных систем противовоздушной обороны, взаимодействие органов военного управления, а также сил, входящих в состав объединенной системы ПВО", — отметили в ведомстве.

Также члены координационного комитета рассмотрят план проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на этот год и различные вопросы военно-технического сотрудничества.

Совместное заседание СМИД, СМО и КССБ ОДКБ
© Sputnik / Laura Sarkisyan
В ОДКБ заявили о работе над созданием объединенной системы ПВО и ПРО
В Ташкент прибудут делегации от министерств обороны России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, представители предприятий военно-промышленного комплекса России.

Стороны согласуют план совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО стран СНГ "Региональная безопасность-2018" и проект концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания.

Система радиолокационного опознавания ("свой-чужой") — аппаратно-программный технический комплекс для мгновенного различения своих войск и вооружений от войск противника.

Объединенная система противовоздушной обороны государств-участников СНГ создана на основе соглашения десяти стран содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран. В настоящее время в состав объединенной системы ПВО государств-участников СНГ входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстана, Таджикистан и Узбекистан.

Эта система создана для обеспечения охраны государственных границ стран СНГ в воздушном пространстве и совместного контроля за порядком использования воздушного пространства. Ее важнейшей функцией является оповещение о воздушно-космической обстановке и предупреждение о ракетном и воздушном нападении. В случае такого нападения войска ПВО стран-участниц СНГ будут вести согласованные действия в рамках объединенной системы ПВО.

Теги:
СНГ



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