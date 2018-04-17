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Разминирование, архивное фото

Разминирование таджикско-узбекской границы начнется уже в мае

Министерство обороны РФ
Политика
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Источник в силовом блоке правительства Таджикистана заверил, что, когда начнется процесс разминирования, представителей СМИ пригласят наблюдать за этим

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Таджикистан и Узбекистан займутся поиском решений по разминированию на приграничных территориях. Для этих целей создана совместная рабочая группа, сообщает Таджикское телеграфное агентство со ссылкой на собственный источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

По данным источника, скорее всего, разминирование общей границы начнется в середине мая текущего года.

При этом конкретные участки общей границы Таджикистана и Узбекистана, которые остаются не разминированы, названы не были.

Источник объяснил, что такие сведения засекречены.

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"Но я убежден в том, что, когда начнется процесс разминирования, представителей СМИ пригласят наблюдать за этим", — сказал он.

Ранее стало известно, что Узбекистан и Таджикистан договорились к концу 2019 года завершить работы по разминированию участков совместной границы. Это предусмотрено совместным заявлением Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона об укреплении дружбы и добрососедства, подписанным по итогам недавнего визита президента Узбекистана в Таджикистан.

Узбекистан начал минирование границы в конце 90-х годов прошлого века. Это было связано с опасениями, что на территорию республики из Таджикистана могли проникнуть незаконные бандформирования. Кроме того, заграждения служили дополнительной защитой от наркотрафика.

Минирование производилось только в труднодоступных горных районах, которые было сложно контролировать погранотрядам. Тем не менее за прошедшее время случайными жертвами подрывов на минах стали десятки людей.




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