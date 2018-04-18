13:43 18 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Ахмедхаджаев Азим Исраилович

Азим Ахмедхаджаев: назначение министром стало для меня шоком

© http://kommersant.uz
Политика
Получить короткую ссылку
63321

По словам главы Мининфокома, приобретенный ранее опыт дал ему возможность быстро сориентироваться на новом месте и понять, какие ключевые направления необходимо развивать в этом ведомстве.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Бывший глава Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедхаджаев, возглавивший внезапно для всех два месяца назад одну из ключевых структур страны — Мининфоком, рассказал, что был шокирован, узнав о новом назначении, сообщает корреспондент Sputnik.

Логотип Google
© AFP 2018 / TOSHIFUMI KITAMURA
Министр объяснил интерес Amazon и Google к Узбекистану
Для того, чтобы понять, почему был так удивлен новоиспеченный министр, стоит лишь взглянуть на его биографию. Всю свою карьеру Ахмедхаджаев посвятил банковскому сектору и финансам. Он долгое время работал заместителем председателя правления Национального банка, затем председателем правления банка "Асака", в разные годы занимал посты в Министерстве экономики и Фонде реконструкции и развития Узбекистана.

"В начале это было шоком потому, что это совершенно новая отрасль для меня. Но тем не менее, придя сюда и, буквально, проведя на новом месте три дня, я осознал, насколько эта отрасль действительно динамичная и интересная, как сильно она соприкасается со всеми сферами жизни нашей страны, а также с развитием экономики", — отметил он в рамках специального проекта "Кабинет" пресс-службы главы государства.

По словам главы Мининфокома, приобретенный ранее опыт дал ему возможность быстро сориентироваться на новом месте и понять, какие ключевые направления необходимо развивать в этом ведомстве.

"Инвестор всегда обращает внимание на уровень развития коммуникаций. Я совершенно четко сейчас понимаю, какие компоненты коммуникаций должны быть прежде всего развиты для того, чтобы инвесторы приходили в Узбекистан. По сути, моя предыдущая работа не прекращается, она идет в новом качестве и формате", — рассказал чиновник.

Он также добавил, что тот активный диалог с зарубежными специалистами, который министерству удалось наладить за прошедшие два месяца, дает понимание, что у Узбекистана есть большой потенциал. По мнению Ахмедхаджаева, дело осталось за малым — засучить рукава и реализовать все те возможности, которые есть.

По теме

Да будет Сеть: Узбектстан доведет внешний интернет-канал до 1,2 Тбит/с
Теги:
Мининфоком, Азим Ахмедхаджаев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дубай
    Страшная месть

    Как британское правительство мстит бизнесмену азербайджанского происхождения за его поддержку России в "деле Скрипаля" – в материале Sputnik.

  • Экзаменационное тестирование мигрантов, архивное фото
    Экзамен автоматом

    МВД России предложило освободить граждан Беларуси и Украины от экзамена по русскому языку для получения российского гражданства.

  • Администрация президента.
    И стар, и млад

    Депутат абхазского парламента объяснил, почему следует отменить верхнюю планку возрастного ценза для кандидатов в президенты республики.

  • Награждение, приуроченное ко Дню армии
    Господин премьер-министр

    Парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьер-министром республики – по новой Конституции, он становится фактическим главой государства.

  • Тактические учения кораблей Балтийского флота, архивное фото
    Это провокация!

    Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал учения российских вооруженных сил на Балтике демонстрацией силы и провокацией.

  • Куршский залив, архивное фото
    Российское "вторжение"

    Литва обвинила российское судно в нарушении своей границы - якобы корабль при развороте на несколько метров зашел в литовские воды.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Еду, ждите!

    Игорь Додон в конце апреля отправляется с рабочим визитом в Санкт-Петербург: с кем намерен встретиться молдавский президент?

  • Яак Ааб
    Сгубила выпивка

    Министр государственного управления Эстонии подает в отставку после того, как его поймали за рулем с остаточными признаками алкогольного опьянения.

  • Добыча золота
    Золотая лихорадка

    Геологи рассказали об итогах поисков золотоносных руд на участке, расположенном в Северной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Финал конкурса Мисс Россия-2018
Созвездие красоты: как выбирали обладательницу титула "Мисс Россия - 2018"
Сергей Лавров в интервью BBC рассказал о доверии к западным партнерам
Лавров: Мы теряем остатки доверия к нашим западным партнерам
Ракетные удары по Сирии
По каким объектам США и союзники наносили удары в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054