Азим Ахмедхаджаев: назначение министром стало для меня шоком

По словам главы Мининфокома, приобретенный ранее опыт дал ему возможность быстро сориентироваться на новом месте и понять, какие ключевые направления необходимо развивать в этом ведомстве.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Бывший глава Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедхаджаев, возглавивший внезапно для всех два месяца назад одну из ключевых структур страны — Мининфоком, рассказал, что был шокирован, узнав о новом назначении, сообщает корреспондент Sputnik.

© AFP 2018 / TOSHIFUMI KITAMURA Министр объяснил интерес Amazon и Google к Узбекистану

Для того, чтобы понять, почему был так удивлен новоиспеченный министр, стоит лишь взглянуть на его биографию. Всю свою карьеру Ахмедхаджаев посвятил банковскому сектору и финансам. Он долгое время работал заместителем председателя правления Национального банка, затем председателем правления банка "Асака", в разные годы занимал посты в Министерстве экономики и Фонде реконструкции и развития Узбекистана.

"В начале это было шоком потому, что это совершенно новая отрасль для меня. Но тем не менее, придя сюда и, буквально, проведя на новом месте три дня, я осознал, насколько эта отрасль действительно динамичная и интересная, как сильно она соприкасается со всеми сферами жизни нашей страны, а также с развитием экономики", — отметил он в рамках специального проекта "Кабинет" пресс-службы главы государства.

По словам главы Мининфокома, приобретенный ранее опыт дал ему возможность быстро сориентироваться на новом месте и понять, какие ключевые направления необходимо развивать в этом ведомстве.

"Инвестор всегда обращает внимание на уровень развития коммуникаций. Я совершенно четко сейчас понимаю, какие компоненты коммуникаций должны быть прежде всего развиты для того, чтобы инвесторы приходили в Узбекистан. По сути, моя предыдущая работа не прекращается, она идет в новом качестве и формате", — рассказал чиновник.

Он также добавил, что тот активный диалог с зарубежными специалистами, который министерству удалось наладить за прошедшие два месяца, дает понимание, что у Узбекистана есть большой потенциал. По мнению Ахмедхаджаева, дело осталось за малым — засучить рукава и реализовать все те возможности, которые есть.