Азим Ахмедхаджаев: назначение министром стало для меня шоком

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Бывший глава Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедхаджаев, возглавивший внезапно для всех два месяца назад одну из ключевых структур страны — Мининфоком, рассказал, что был шокирован, узнав о новом назначении, сообщает корреспондент Sputnik.
"В начале это было шоком потому, что это совершенно новая отрасль для меня. Но тем не менее, придя сюда и, буквально, проведя на новом месте три дня, я осознал, насколько эта отрасль действительно динамичная и интересная, как сильно она соприкасается со всеми сферами жизни нашей страны, а также с развитием экономики", — отметил он в рамках специального проекта "Кабинет" пресс-службы главы государства.
По словам главы Мининфокома, приобретенный ранее опыт дал ему возможность быстро сориентироваться на новом месте и понять, какие ключевые направления необходимо развивать в этом ведомстве.
"Инвестор всегда обращает внимание на уровень развития коммуникаций. Я совершенно четко сейчас понимаю, какие компоненты коммуникаций должны быть прежде всего развиты для того, чтобы инвесторы приходили в Узбекистан. По сути, моя предыдущая работа не прекращается, она идет в новом качестве и формате", — рассказал чиновник.
Он также добавил, что тот активный диалог с зарубежными специалистами, который министерству удалось наладить за прошедшие два месяца, дает понимание, что у Узбекистана есть большой потенциал. По мнению Ахмедхаджаева, дело осталось за малым — засучить рукава и реализовать все те возможности, которые есть.