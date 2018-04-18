Камилов провел переговоры с главой МИД Южной Кореи

Министры проанализировали различные пути сотрудничества и обсудили ситуацию на Корейском полуострове

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва, передает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Прежде всего, стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках саммита лидеров Узбекистана и Южной Кореи 22-25 ноября 2017 года в Сеуле.

© МИД Узбекистана Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва

Также министры подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Кроме того, узбекская сторона подтвердила свою поддержку усилиям Кореи по установлению мира и безопасности на Корейском полуострове.