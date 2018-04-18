Узбекистан и Таджикистан впервые организуют совместные военные учения

Учения могут быть проведены на территории нескольких полигонов, расположенных на территории стран

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан проведут совместные военные учения до конца текущего года, пишет Sputnik Таджикистан.

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По словам источника в силовом блоке правительства Таджикистана, такие учение пройдут впервые. В настоящее время представители оборонных ведомств двух государств изучают вопрос о сроках их проведения, количестве солдат и офицеров, боевой техники, которые будут в них задействованы.

Отработка боевых заданий может быть проведена на территории нескольких полигонов, расположенных на территории Узбекистана и Таджикистана.

В ходе тренировки государства планируют отработать вопросы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.