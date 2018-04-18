19:04 18 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Город Пекин. Китай

Министры иностранных дел стран ШОС встретятся в Пекине 24 апреля

© Sputnik / Алексей Бабушкин
Политика
Получить короткую ссылку
40 0 0

Главы МИД подпишут ряд документов и опубликуют совместное официальное сообщение

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Заседание министров иностранных дел стран ШОС пройдет 24 апреля в Пекине, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"Заседание министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества состоится 24 апреля в Пекине", — сообщила на брифинге Хуа Чуньин.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Facebook / ARG - ارگ
Мирзиёев утвердил конвенцию ШОС по противодействию экстремизму
Во встрече также примут участие главы МИД Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев.

Как сообщила Хуа Чуньин, в рамках заседания руководители Китая встретятся с главами делегаций каждой страны. Кроме того, ожидается, что министры подпишут ряд документов и опубликуют совместное коммюнике.

"Стороны обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ШОС, а также по наиболее важным региональным вопросам. Мы надеемся, что во время этой встречи стороны смогут достигнуть еще больших результатов на благо дальнейшего развития ШОС", — добавила Хуа Чуньин.

Китай в этом году является страной-председателем в ШОС. Саммит глав государств ШОС пройдет в июне в китайском Циндао.

По теме

Президент Узбекистана одобрил соглашение о формировании бюджета ШОС
Теги:
МИД Узбекистана, ШОС, Пекин



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автобус, фото из архива
    Автобусам тут не место

    Во время проведения этапа "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку будут изменены семнадцать автобусных маршрутов.

  • Учения ВДВ Беларуси, архивное фото
    Сорок первые

    Вооруженные силы Беларуси заняли 41-е место в рейтинге сильнейших армий мира – на сколько позиций повысилась военная мощь республики?

  • Выдача российских полисов ОМС в Симферополе
    Помощь будет!

    Жителям Абхазии, обладающим полисом обязательного медицинского страхования, при необходимости окажут помощь в любой точке России.

  • Ереван ночью во время протестов. Архивное фото.
    Митинг или драка?

    Группа молодых людей из числа митингующих в центре Еревана принялась крушить светофоры, дорожные указатели, затеяла драку с несколькими водителями.

  • Тепловоз с грузовыми вагонами на путях
    Сотрудничество как по рельсам

    Министерство сообщения Латвии заинтересовано в сотрудничестве с Россией по вопросу развития железнодорожного коридора Север-Юг.

  • Белорусский экономист Дмитрий Болкунец
    Электрические проблемы

    После выхода из БРЭЛЛ, Литве придется создавать с нуля систему аварийного получения электроэнергии из других стран, считают эксперты.

  • Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе
    Заманчивый Кишинев

    В России составили рейтинг городов СНГ для путешествий российских туристов весной 2018 года – Кишинев входит в топ-10 этого списка.

  • Таави Аас
    За коррупцию ответит

    Представители оппозиционных фракций горсобрания Таллинна встречаются с мэром столицы, чтобы обсудить с ним проблему коррупции в столице Эстонии.

  • выпускники
    Не время для бала

    Выпускной бал в Южной Осетии перенесли с 20 на 23 июня, поскольку этот день совпадает с трагической для республики датой – днем гибели 13-ти коммунаров.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

В Москве назвали лауреатов премии Золотая маска — 2018
Опера, балет, театр: в Москве вручили "Золотую маску" талантам искусства
Ситуация в школе в Стерлитамаке, где ученик напал с ножом на одноклассницу
Что происходит на месте ЧП в башкирской школе
Ракетные удары по Сирии
По каким объектам США и союзники наносили удары в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054