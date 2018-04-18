Министры иностранных дел стран ШОС встретятся в Пекине 24 апреля

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Заседание министров иностранных дел стран ШОС пройдет 24 апреля в Пекине, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"Заседание министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества состоится 24 апреля в Пекине", — сообщила на брифинге Хуа Чуньин.

Во встрече также примут участие главы МИД Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев.

Как сообщила Хуа Чуньин, в рамках заседания руководители Китая встретятся с главами делегаций каждой страны. Кроме того, ожидается, что министры подпишут ряд документов и опубликуют совместное коммюнике.

"Стороны обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ШОС, а также по наиболее важным региональным вопросам. Мы надеемся, что во время этой встречи стороны смогут достигнуть еще больших результатов на благо дальнейшего развития ШОС", — добавила Хуа Чуньин.

Китай в этом году является страной-председателем в ШОС. Саммит глав государств ШОС пройдет в июне в китайском Циндао.