Трамп сообщил, когда Вашингтон введет новые санкции против Москвы

Ранее Посол США в Москве Джон Хантсман передал в российский МИД письмо, в котором сообщается, что американские власти готовят новые санкции в отношении России

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. США намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтет, что Москва этого действительно заслужила. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

© REUTERS / Joshua Roberts Трамп ввел санкции против доллара: чего теперь ждать

На вопрос, когда он введет новые санкции против России, глава Штатов ответил: "Как только она их вполне заслужит".

Ранее Посол США в Москве Джон Хантсман передал в российский МИД письмо, в котором сообщается, что американские власти готовят новые санкции в отношении России.

РИА Новости уточняет, в первой части письма излагаются мотивы силовой операции, которую США и их союзники провели в Сирии. В Вашингтоне твердо убеждены, что в применении химического оружия в Думе виноваты сирийские власти. В связи с этим американское руководство считает, что мировому сообществу следует предпринять шаги, чтобы остановить Асада.

Вторая часть письма уведомляет, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против Москвы "за поддержку сирийского режима".