Власти Таджикистана сообщили, когда Рахмон прилетит с визитом в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Узбекистан с официальным визитом в начале осени, сообщает Sputnik Таджикистан.
Источник в правительстве Таджикистана рассказал, что в ходе визита Рахмона, Таджикистан и Узбекистан окончательно снимут все спорные вопросы по единственному оставшемуся на сегодня несогласованным участку на границе.
"Данный участок, расположенный на стыке границ Согдийской области Таджикистана и Сырдарьинской области Узбекистана, будет официально согласован в ходе ожидаемого в начале осени госвизита Эмомали Рахмона в Узбекистан", — сообщил он.
Артисты Таджикистана и Узбекистана выступят перед Рахмоном в Ташкенте.
В четверг, 19 апреля, парламент Таджикистана намерен ратифицировать договор с Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской государственной границы. Документ был подписан в ходе состоявшегося в марте госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.