Власти Таджикистана сообщили, когда Рахмон прилетит с визитом в Узбекистан

В ходе государственного визита Эмомали Рахмона в Ташкент Таджикистан и Узбекистан согласуют оставшиеся вопросы по границе

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Узбекистан с официальным визитом в начале осени, сообщает Sputnik Таджикистан.

Источник в правительстве Таджикистана рассказал, что в ходе визита Рахмона, Таджикистан и Узбекистан окончательно снимут все спорные вопросы по единственному оставшемуся на сегодня несогласованным участку на границе.

"Данный участок, расположенный на стыке границ Согдийской области Таджикистана и Сырдарьинской области Узбекистана, будет официально согласован в ходе ожидаемого в начале осени госвизита Эмомали Рахмона в Узбекистан", — сообщил он.

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При этом источник в правительстве Таджикистана уточнил, что на этом участке границы нет никаких объектов или населенных пунктов, он используется как мусорная свалка.

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В четверг, 19 апреля, парламент Таджикистана намерен ратифицировать договор с Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской государственной границы. Документ был подписан в ходе состоявшегося в марте госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.