Президент Кыргызстана распустил правительство

Это первая в истории Кыргызстана отставка правительства в связи с вотумом недоверия

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства в связи с вотумом недоверия парламента, сообщила его пресс-служба.

В четверг во время заседания парламент Кыргызстана по предложению коалиции оппозиционного меньшинства вынес недоверие действующему правительству по итогам его отчета за 2017 год. В прошлом году правительством в течение восьми месяцев руководил нынешний президент страны Сооронбай Жээнбеков, который сложил полномочия в связи с участием в президентских выборах. Самый молодой по составу кабинет министров под руководством сорокалетнего Сапара Исакова принес присягу в сентябре прошлого года. За недоверие кабмину Исакова проголосовал 101 парламентарий, против – пять.

Это первая в истории Кыргызстана отставка правительства в связи с вотумом недоверия.

Согласно законодательству Кыргызстана, правительство формирует парламент по представлению премьер-министра, назначенного коалицией парламентского большинства. В случае, если парламент выражает недоверие правительству, президент вправе либо принять решение об отставке кабмина, либо не согласиться. Однако если парламент повторно в течение трех месяцев примет решение о недоверии правительству, президент обязан отправить кабмин в отставку.