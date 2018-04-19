Парламент Таджикистана ратифицировал договор по границе с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Парламент Таджикистана единогласно ратифицировал подписанный в марте этого года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева договор об отдельных участках таджикско-узбекской государственной границы, передает РИА Новости.
Не согласованным пока остается участок протяженностью около двух километров в районе плотины Фархадской ГЭС, на стыке границ Согдийской области Таджикистана и Сырдарьинской области Узбекистана. Там нет никаких объектов и населенных пунктов.
Захиди отметил, что договор вступит в законную силу после того, как Таджикистан и Узбекистан обменяются ратификационными грамотами.
Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километра.