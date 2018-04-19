19:03 19 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Папка с документами

Парламент Таджикистана ратифицировал договор по границе с Узбекистаном

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекско-таджикские отношения (39)
60 0 0

Не согласованным пока остается участок протяженностью около двух километров в районе плотины Фархадской ГЭС, на стыке границ Согдийской области Таджикистана и Сырдарьинской области Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Парламент Таджикистана единогласно ратифицировал подписанный в марте этого года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева договор об отдельных участках таджикско-узбекской государственной границы, передает РИА Новости.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон
© Пресс-служба президента Таджикистана
Власти Таджикистана сообщили, когда Рахмон прилетит с визитом в Узбекистан
"Данный договор охватывает демаркацию и делимитацию свыше 192 километров на границе двух государств. На сегодняшний день неопределенным остается всего один участок на таджикско-узбекской госгранице", — сообщил депутатам первый замминистра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Захиди.

Не согласованным пока остается участок протяженностью около двух километров в районе плотины Фархадской ГЭС, на стыке границ Согдийской области Таджикистана и Сырдарьинской области Узбекистана. Там нет никаких объектов и населенных пунктов.

Захиди отметил, что договор вступит в законную силу после того, как Таджикистан и Узбекистан обменяются ратификационными грамотами.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километра.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (39)
Теги:
граница, Таджикистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Геннадий Головкин
    Канелозаменитель

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин официально объявил имя своего соперника по бою 5 мая – кто заменит пойманного на допинге Сауля "Канело" Альвареса?

  • Руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков
    Доверия нет!

    Парламент Кыргызстана большинством голосов выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова – уйдет ли кабинет министров в отставку?

  • Профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова
    "Фиксация на бедности"

    Почему в Таджикистане необходимо переломить ситуацию, когда доходы от экспорта рабочей силы, предпочтительнее развития собственной экономики?

  • Государственный нефтяной фонд Азербайджана
    Кому война…

    Обострение ситуации в Сирии пополняет бюджет Госнефтефонда Азербайджана – из-за роста цен на углеводороды его активы выросли более чем на пять процентов.

  • Молоковоз
    Продуктовый разговор

    Москва и Минск 20 апреля планируют провести переговоры по вопросам поставок белорусского продовольствия в Россию.

  • Погода
    Культурное наследие

    В Абхазии выявлены 700 объектов культурного наследия – какая работа проводится в республике для сохранения памятников истории?

  • Ситуация у правительственного здания (19 апреля 2018). Ереван
    Противостояние

    Полиция Еревана пытается помешать намерению лидера движения "Мой шаг", депутата Никола Пашиняна, заблокировать входы "Дома правительства - 3".

  • Готовый продукт завода Лидское пиво
    Битва за выпивох

    Резкое повышение акциза на алкоголь в Латвии приведет к увеличению нелегального рынка спиртовой продукции и оттолкнет алкотуристов из соседних стран.

  • Посол, глава представительства Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас
    Шире связь!

    Экс-министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас заявил, что Москве и Вильнюсу нужно расширить гуманитарные и бизнес-контакты.

  • Люди
    На десять девчонок…

    Неутешительная демография: жительницам Молдовы все труднее отыскать для себя спутника жизни – куда подевались мужчины?

  • Вакцинация против гриппа
    Вакцинный саботаж

    Лишь каждый седьмой ученик Таллиннских школ и гимназий прошел вакцинацию – медики бьют тревогу и заявляют о необходимости усиления разъяснительной работы.

  • Фильм Непрощенный
    "Непрощенный"

    Мировая премьера драмы "Непрощенный" про Виталия Калоева откроет российскую программу 40-го Московского международного кинофестиваля.

  • Геннадий Головкин
    Канелозаменитель

    Казахстанский боксер Геннадий Головкин официально объявил имя своего соперника по бою 5 мая – кто заменит пойманного на допинге Сауля "Канело" Альвареса?

  • Руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков
    Доверия нет!

    Парламент Кыргызстана большинством голосов выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова – уйдет ли кабинет министров в отставку?

  • Профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова
    "Фиксация на бедности"

    Почему в Таджикистане необходимо переломить ситуацию, когда доходы от экспорта рабочей силы, предпочтительнее развития собственной экономики?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
Прикоснуться к роскоши: мебель из отеля Ritz в Париже продадут на аукционе
СПУТНИК_Уничтожение ветхих и фальшивых дензнаков РФ показали на видео
Тонны банкнот превратились в пыль: как в России уничтожают фальшивые купюры
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054