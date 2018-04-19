Абдулазиз Камилов принял верительные грамоты от посла Филиппин

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Республики Филиппины Вильфредо С.Сантоса.
"Принимая верительные грамоты, министр поздравил посла с началом его работы в Узбекистане и пожелал успехов", — пишет пресс-служба МИД Узбекистана.
Во время встречи стороны обсудили перспективы отношений Узбекистан и Филиппин.
Отдельное внимание на встрече было уделено развитию торгово-экономических и инвестиционных связей, расширению договорно-правовой базы для реализации имеющегося потенциала взаимодействия.