Абдулазиз Камилов принял верительные грамоты от посла Филиппин

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"Лукойл" пытается изменить условия работы на Гиссаре в Узбекистане Пока не удалось изменить условия соглашения о разделе продукции, однако консорциум "Лукойла" и "Узбекнефтегаза", которые работают в рамках соглашения о разделе продукции, планируют добыть 18 миллиардов кубометров газа в 2019 году 301

Парламент Таджикистана ратифицировал договор по границе с Узбекистаном Не согласованным пока остается участок протяженностью около двух километров в районе плотины Фархадской ГЭС, на стыке границ Согдийской области Таджикистана и Сырдарьинской области Узбекистана 60