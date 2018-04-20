Советник Трампа озвучил условия для стабилизации отношений России и США

Для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, по словам советника американского президента, потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом России в США Анатолием Антоновым, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Уточняется, что они обсудили состояние отношений между двух стран.

"Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России", — подчеркивается в документе.

Для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, по словам советника американского президента, потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как "вмешательство" России в американские выборы 2016 года, применение химоружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.