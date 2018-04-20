Президента Туркменистана ждут в Узбекистане 23 апреля

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 23 апреля ожидается государственный визит главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.Facebook.
"Главы государств проведут переговоры в узком и широком круге в резиденции Куксарай. Будут подписаны двусторонние документы", — уточняется в сообщении.
Также запланировано посещение президентами улицы Махтумкули в Ташкенте и участие в церемонии открытия Ашхабадского проспекта.
Бердымухамедов 24 апреля прибудет в Хорезмскую область. Он собирается посетить мемориал "Улли ховли" и комплекс "Ичан кала" в Хиве.