Президента Туркменистана ждут в Узбекистане 23 апреля

В Бухарской области всего за два года "Лукойл" совместно с коллегами из Узбекистана и несколькими зарубежными компаниями построили современный газоперерабатывающий комплекс мощностью свыше 8 миллиардов кубометров газа в год. Об этом оазисе технологий в пустыне, а также о новых узбекско-российских энергетических планах читайте в репортаже Sputnik.

56