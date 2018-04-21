Абдулазиз Камилов отправляется с визитом в Китай

Глава МИД Узбекистана примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 23-25 апреля 2018 года посетит Китайскую Народную Республику.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Узбекская делегация примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 23-24 апреля 2018 года в Пекине.

"Главы МИД Республики Индия, Республики Казахстан, КНР, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан обсудят вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему Саммиту ШОС в Циндао (КНР) в рамках китайского председательства", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе визита узбекская делегация планирует провести в Пекине двусторонние встречи.