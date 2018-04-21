11:55 21 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Встреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова

Абдулазиз Камилов отправляется с визитом в Китай

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
Получить короткую ссылку
14 0 0

Глава МИД Узбекистана примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 23-25 апреля 2018 года посетит Китайскую Народную Республику.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Фоторепортаж с места строительства Кандымского ГПК
© ИА «Жахон» / Шахриёр Тургунбоев
"Лукойл" отправит порядка 80% узбекского газа в Китай
Узбекская делегация примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 23-24 апреля 2018 года в Пекине.

"Главы МИД Республики Индия, Республики Казахстан, КНР, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан обсудят вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему Саммиту ШОС в Циндао (КНР) в рамках китайского председательства", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе визита узбекская делегация планирует провести в Пекине двусторонние встречи.

Теги:
Китай, Узбекистан, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Люди на одной из центральных улиц Баку, фото из архива
    Унесенная ветром

    Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.

  • Дети едят мороженое
    Благородный разбойник

    В Беларуси сотрудники милиции задержали мужчину, который украл деньги из чужого автомобиля и потратил их на мороженое деревенским детям.

  • Реконструкция башенных часов
    Под бой курантов

    О том, как реконструируют сухумскую башню и когда вновь пойдут стрелки столичных курантов, читайте в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Производственные объекты на территории Кандымского ГПК
Да будет газ: как открывали Кандымский ГПК
СПУТНИК_Бывший игрок «Анжи» Одил Ахмедов: в России болеют как сумасшедшие!
Одил Ахмедов: в России любят футбол и болеют как сумасшедшие
Южный вокзал
Куда можно уехать с Южного вокзала

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054