Узбекистан примет участие в учениях объединенной системы ПВО стран СНГ

Совместные компьютерные командно-штабные учения объединенной системы ПВО носят название "Региональная безопасность - 2018"; с предложением о проведении учений выступил Генштаб ВС Белоруссии

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Страны СНГ в 2018 году проведут совместные учения в рамках объединенной системы противовоздушной обороны.

Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов.

© Sputnik / Артем Житенев Развитие объединенной системы ПВО стран СНГ обсудят в Ташкенте

На заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в Казани присутствовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Стороны проанализировали ход реализации концепции военного сотрудничества до 2020 года, согласовали совместные мероприятия на следующий год, одобрили проведение совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО "Региональная безопасность — 2018".

С предложением о проведении учений выступил Генштаб ВС Белоруссии.

Кроме того, в ходе заседания начальники штабов обменялись мнениями по военно-политической обстановке, проанализировали вызовы и угрозы странам СНГ.