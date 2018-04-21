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Комплекс С-300ПМ развернутый на полигоне в рамках учений ПВО и ВВС

Узбекистан примет участие в учениях объединенной системы ПВО стран СНГ

© Sputnik / Артем Житенев
Политика
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Совместные компьютерные командно-штабные учения объединенной системы ПВО носят название "Региональная безопасность - 2018"; с предложением о проведении учений выступил Генштаб ВС Белоруссии

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Страны СНГ в 2018 году проведут совместные учения в рамках объединенной системы противовоздушной обороны.
Соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов.

Учения ВВС и ПВО на юге России
© Sputnik / Артем Житенев
Развитие объединенной системы ПВО стран СНГ обсудят в Ташкенте
На заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств в Казани присутствовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Стороны проанализировали ход реализации концепции военного сотрудничества до 2020 года, согласовали совместные мероприятия на следующий год, одобрили проведение совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО "Региональная безопасность — 2018".

С предложением о проведении учений выступил Генштаб ВС Белоруссии.

Кроме того, в ходе заседания начальники штабов обменялись мнениями по военно-политической обстановке, проанализировали вызовы и угрозы странам СНГ.

Теги:
Узбекистан, Оборона



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