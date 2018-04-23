Что намерены обсудить главы Узбекистана и Туркменистана в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник посетит Республику Узбекистан с государственным визитом. Об этом сообщает туркменское государственное агентство ТДХ.
Как считают эксперты, актуальной темой туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне будет урегулирование ситуации в Афганистане и противодействие радикализму, экстремизму, организованной преступности и незаконному обороту наркотиков.
Также стороны обсудят круг вопросов культурно-гуманитарного характера, которые с учетом проживания в приграничных областях Туркмении и Узбекистана многочисленных туркменской и узбекской диаспор имеют первостепенное значение.
По итогам переговоров намечено подписать пакет двусторонних документов, призванных расширить туркмено-узбекское партнерство.
В дни государственного визита Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан в Ташкенте будут проведены Национальная выставка Туркменистана и туркмено-узбекский бизнес-форум.