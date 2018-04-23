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Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердимухамедов

Что намерены обсудить главы Узбекистана и Туркменистана в Ташкенте

© president.uz
Политика
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Стороны намерены коснуться вопросов экономического партнерства, а также урегулирования ситуации в Афганистане и противодействия радикализму, экстремизму, организованной преступности и незаконному обороту наркотиков

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в понедельник посетит Республику Узбекистан с государственным визитом. Об этом сообщает туркменское государственное агентство ТДХ.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
AP Photo
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Одной из главных тем на переговорах будет экономика. Туркменский лидер в Ташкенте обсудит со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым вопросы развития двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической и транспортной сфере, а также проблемы наращивания объемов двусторонней торговли.

Как считают эксперты, актуальной темой туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне будет урегулирование ситуации в Афганистане и противодействие радикализму, экстремизму, организованной преступности и незаконному обороту наркотиков.

Также стороны обсудят круг вопросов культурно-гуманитарного характера, которые с учетом проживания в приграничных областях Туркмении и Узбекистана многочисленных туркменской и узбекской диаспор имеют первостепенное значение.

По итогам переговоров намечено подписать пакет двусторонних документов, призванных расширить туркмено-узбекское партнерство.

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В настоящее время нормативно-правовая база отношений между Ашхабадом и Ташкентом насчитывает более 180 документов, в том числе договор о стратегическом сотрудничестве между двумя странами, подписанный в марте прошлого года в ходе государственного визита в Туркменистан президента Шавката Мирзиёева.

В дни государственного визита Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан в Ташкенте будут проведены Национальная выставка Туркменистана и туркмено-узбекский бизнес-форум.

Теги:
Туркменистан, Узбекистан, Политика



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