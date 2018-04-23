Министр обороны Узбекистана обсудит с коллегами по ШОС вопросы безопасности

Абдусалом Азизов примет участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС в Пекине

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов примет участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 24 апреля в Пекине.

© Sputnik / Сергей Пятаков Абдулазиз Камилов отправляется с визитом в Китай

Руководители оборонных ведомств России, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи будут обсуждены совместные меры по консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы в зоне ответственности ШОС.

Главы военных ведомств подведут итоги военного сотрудничества за прошедший год и рассмотрят перспективные направления дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере в рамках организации.

Планируется также, что участники совещания откроют Пятый международный военно-музыкальный фестиваль государств-членов ШОС "Труба мира".