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Эмблема Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Министр обороны Узбекистана обсудит с коллегами по ШОС вопросы безопасности

© Sputnik /
Политика
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Абдусалом Азизов примет участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц ШОС в Пекине

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов примет участие в совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 24 апреля в Пекине.

Встреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Руководители оборонных ведомств России, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи будут обсуждены совместные меры по консолидации усилий для адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы в зоне ответственности ШОС.

Главы военных ведомств подведут итоги военного сотрудничества за прошедший год и рассмотрят перспективные направления дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере в рамках организации.

Планируется также, что участники совещания откроют Пятый международный военно-музыкальный фестиваль государств-членов ШОС "Труба мира".

Теги:
Абдусалам Азизов, Узбекистан, Политика



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