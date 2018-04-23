Мирзиёев и Бердымухамедов провели встречу тет-а-тет в Куксарое

Президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Затем главы государств провели встречу тет-а-тет.

Президент Шавкат Мирзиёев поприветствовал Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего с визитом в страну.

Стороны обсудили укрепление отношений стратегического партнерства, развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств, множества документов, нацеленных на дальнейшее развитие двусторонних связей в различных сферах.

Ожидается, что Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов примут участие в открытии парка "Ашхабад" в Ташкенте, а 24 апреля посетят Хорезмскую область.