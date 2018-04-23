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В резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи Президента Туркменистана

Мирзиёев и Бердымухамедов провели встречу тет-а-тет в Куксарое

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан (7)
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Президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердимухамедов
© president.uz
Что намерены обсудить главы Узбекистана и Туркменистана в Ташкенте
Затем главы государств провели встречу тет-а-тет.

Президент Шавкат Мирзиёев поприветствовал Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего с визитом в страну.

Стороны обсудили укрепление отношений стратегического партнерства, развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Президенты обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления глав государств, множества документов, нацеленных на дальнейшее развитие двусторонних связей в различных сферах.

Ожидается, что Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов примут участие в открытии парка "Ашхабад" в Ташкенте, а 24 апреля посетят Хорезмскую область.

Тема:
Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан (7)
Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, Туркменистан, Узбекистан, Политика



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