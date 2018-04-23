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Генеральны секретарь ООН Антониу Гутерреш

Должного диалога в ООН нет, но архитектура организации должна сохраняться

© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
Политика
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в воскресном интервью телеканалу SVT признал структурные проблемы Совета Безопасности и заявил о возвращении холодной войны. При этом генсек ООН отметил, что нынешняя ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш в своих заявлениях о структурных проблемах организации и возвращении холодной войны сгущает краски, но должного диалога между странами действительно нет.

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© МИД Узбекистана
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в воскресном интервью телеканалу SVT признал структурные проблемы Совета Безопасности и заявил о возвращении холодной войны. При этом генсек ООН отметил, что современная ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР.

Гутерреш заявил, что организация больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. По его мнению, некоторые страны злоупотребляют правом вето. Генсек подчеркнул, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совбеза. Гутерреш также признал неспособность ООН урегулировать сирийский конфликт.

"Насколько ситуация критична, мне кажется, немножечко он сгущает краски. Но на самом деле тот диалог не совсем получается. А самое обидное, что ощущается большое давление определенных сил на многие страны. И не получается того диалога, трудно находится какой-то консенсус в решении многих вопросов. Это недопустимо", — заявил РИА Новости зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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© Flickr / 401(K) 2012
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"Та архитектура, которая была выстроена после Второй мировой войны, она должна сохраняться. И страны должны ответственно понимать, насколько хрупок мир, и он находится у них в руках", — добавил зампред думского Комитета по международным делам.

Парламентарий также отметил, что после Второй мировой войны подход политиков был более ответственным, чем сегодня. В настоящее же время мир вновь становится на путь холодной войны и единственным аргументом является ядерное оружие.

"А это недопустимо", — подчеркнул Чепа.

Теги:
ООН, Антониу Гуттереш



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