Должного диалога в ООН нет, но архитектура организации должна сохраняться

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш в своих заявлениях о структурных проблемах организации и возвращении холодной войны сгущает краски, но должного диалога между странами действительно нет.
Гутерреш заявил, что организация больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. По его мнению, некоторые страны злоупотребляют правом вето. Генсек подчеркнул, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совбеза. Гутерреш также признал неспособность ООН урегулировать сирийский конфликт.
"Насколько ситуация критична, мне кажется, немножечко он сгущает краски. Но на самом деле тот диалог не совсем получается. А самое обидное, что ощущается большое давление определенных сил на многие страны. И не получается того диалога, трудно находится какой-то консенсус в решении многих вопросов. Это недопустимо", — заявил РИА Новости зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий также отметил, что после Второй мировой войны подход политиков был более ответственным, чем сегодня. В настоящее же время мир вновь становится на путь холодной войны и единственным аргументом является ядерное оружие.
"А это недопустимо", — подчеркнул Чепа.