Мирзиёев и Бердымухамедов подписали совместное заявление

Стороны договорились об открытии торговых домов и сотрудничестве в сфере карантина растений.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В ходе переговоров президент Шавкат Мирзиёев и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали совместное заявление.

© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Также итогом встречи стали 15 соглашений. Документы касаются регионального и внешнеполитического сотрудничества, контактов в сфере технологий и инноваций, спорта, а также взаимодействия союзов молодежи, советов предпринимателей и комитетов женщин.

© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Кроме того, стороны договорились об открытии торговых домов.

Лидер Туркменистана начал государственный визит в РУ в понедельник. Президенты стран уже провели встречу тет-а-тет. Также Бердымухамедов намерен принять участие в открытии парка "Ашхабад" в Ташкенте, а 24 апреля посетить Хорезмскую область.