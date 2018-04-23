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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Мирзиёев и Бердымухамедов подписали совместное заявление

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан (8)
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Стороны договорились об открытии торговых домов и сотрудничестве в сфере карантина растений.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В ходе переговоров президент Шавкат Мирзиёев и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали совместное заявление.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Также итогом встречи стали 15 соглашений. Документы касаются регионального и внешнеполитического сотрудничества, контактов в сфере технологий и инноваций, спорта, а также взаимодействия союзов молодежи, советов предпринимателей и комитетов женщин.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Кроме того, стороны договорились об открытии торговых домов.

Лидер Туркменистана начал государственный визит в РУ в понедельник. Президенты стран уже провели встречу тет-а-тет. Также Бердымухамедов намерен принять участие в открытии парка "Ашхабад" в Ташкенте, а 24 апреля посетить Хорезмскую область.

Тема:
Визит Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан (8)
Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев, Туркменистан, Узбекистан



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