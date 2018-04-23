Мирзиёев и Бердымухамедов подписали совместное заявление

Также итогом встречи стали 15 соглашений. Документы касаются регионального и внешнеполитического сотрудничества, контактов в сфере технологий и инноваций, спорта, а также взаимодействия союзов молодежи, советов предпринимателей и комитетов женщин.
Кроме того, стороны договорились об открытии торговых домов.
Лидер Туркменистана начал государственный визит в РУ в понедельник. Президенты стран уже провели встречу тет-а-тет. Также Бердымухамедов намерен принять участие в открытии парка "Ашхабад" в Ташкенте, а 24 апреля посетить Хорезмскую область.