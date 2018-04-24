Камилов и глава МИД Пакистана обсудили сотрудничество

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-пакистанской повестки дня, взаимодействия в рамках таких международных структур, как ООН, ШОС и ОИС

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с главой МИД Пакистана Хаваджей Мухаммадом Асифом, пишет пресс-служба МИД РУ.

© Sputnik / Сергей Пятаков Абдулазиз Камилов отправляется с визитом в Китай

Напомним, сейчас руководитель узбекского ведомства находится с визитом в Пекине.

Министры обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-пакистанской повестки дня.

Представители стран отметили, что в ходе обмена делегациями деловых кругов государств заключены контракты на 100 миллионов долларов. Также обрели динамику и стали результативными контакты в туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, стороны констатировали успешные итоги прошедшей 26-27 марта 2018 года в Ташкенте международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" и подтвердили готовность к конструктивному сотрудничеству на этом направлении.