Страны ШОС поддержали итоги Ташкентской конференции по Афганистану

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Страны-участницы ШОС высказались в поддержку проведения прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан".
Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД стран ШОС, которое состоялось во вторник в Пекине.
По словам российского министра, все высказались за поддержку итогов Ташкентской конференции по Афганистану, которая в конце марта состоялась в столице Узбекистана.
"Все участники разделили призыв к началу прямых переговоров между афганским правительством и движением "Талибан", не допуская при этом попыток игиловцев (террористическая организация ИГ запрещена в РФ. — Ред.) вовлечь в свои ряды отдельных представителей талибов", — цитирует РИА Новости слова Лаврова.
Напомним, Международная конференция по Афганистану состоялась в Ташкенте в конце марта.