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Флаги стран-участниц ШОС

Страны ШОС поддержали итоги Ташкентской конференции по Афганистану

AP Photo
Политика
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Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (70)
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Страны-участницы высказались за прямые переговоры афганского правительства и талибов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Страны-участницы ШОС высказались в поддержку проведения прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан".

Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД стран ШОС, которое состоялось во вторник в Пекине.

По словам российского министра, все высказались за поддержку итогов Ташкентской конференции по Афганистану, которая в конце марта состоялась в столице Узбекистана.

"Все участники разделили призыв к началу прямых переговоров между афганским правительством и движением "Талибан", не допуская при этом попыток игиловцев (террористическая организация ИГ запрещена в РФ. — Ред.) вовлечь в свои ряды отдельных представителей талибов", — цитирует РИА Новости слова Лаврова.

Напомним, Международная конференция по Афганистану состоялась в Ташкенте в конце марта.

Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, принявшего участие в международной конференции Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие.
Пресс-служба президента Узбекистана
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В ней приняли участие президенты Афганистана и Узбекистана, нескольких министров иностранных дел, а также дипломаты разного ранга, в том числе от ЕС и ООН. По итогам участниками форума была принята Ташкентская декларация, основные постулаты которой заключались в следующем: будущее Афганистана в руках только самого народа этой страны, содействие в решении афганского вопроса будет на пользу всем приграничным странам, и, наконец, в том, что "Талибан" необходимо так или иначе усадить за стол переговоров.

Тема:
Международная конференция по Афганистану в Ташкенте (70)
Теги:
Афганистан, Узбекистан, Россия



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