Тысячи узбекистанцев встретили Мирзиёева и Бердымухамедова в Хорезме

В программе лидеров стран — посещение "Улли ховли" Ургенчского района, исторического комплекса "Ичан кала" и Нуриллабоя в Хиве

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 апреля прибыл в Хорезмскую область для того, чтобы в международном аэропорту Ургенч встретить лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Пресс-служба президента Узбекистана Встреча президентов Узбекистана и Туркменистана в аэропорту Хорезма

Как пишет пресс-служба лидера РУ, в Хорезме проведена большая подготовка к данному визиту. Для приветствия глав государств в аэропорт и на улицы города вышли тысячи человек.

В программе визита — посещение "Улли ховли" Ургенчского района, исторического комплекса "Ичан кала" и Нуриллабоя в Хиве.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Также лидеры стран примут участие в концерте мастеров искусств Узбекистана и Туркменистана.