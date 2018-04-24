Тысячи узбекистанцев встретили Мирзиёева и Бердымухамедова в Хорезме

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 апреля прибыл в Хорезмскую область для того, чтобы в международном аэропорту Ургенч встретить лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Как пишет пресс-служба лидера РУ, в Хорезме проведена большая подготовка к данному визиту. Для приветствия глав государств в аэропорт и на улицы города вышли тысячи человек.
В программе визита — посещение "Улли ховли" Ургенчского района, исторического комплекса "Ичан кала" и Нуриллабоя в Хиве.
Также лидеры стран примут участие в концерте мастеров искусств Узбекистана и Туркменистана.