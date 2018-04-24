В Пекине Камилов провел переговоры с главой МИД Индии

Министры обменялись мнениями относительно хода подготовки к предстоящему государственному визиту Мирзиёева в Индию.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся в Пекине с визитом, провел переговоры с главой МИД Индии Сушмой Сварадж.

© Sputnik / Виталий Савельев Узбекско-индийское общество дружбы открылось в Дели

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана , стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-индийской повестки дня, отметив новую динамику и позитивные тенденции в двусторонних отношениях. По итогам 2017 года объем взаимной торговли составил 323,6 млн долларов США, что почти в два раза больше, чем пять лет назад.

Министры обменялись мнениями относительно хода подготовки к предстоящему государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию, подтвердив взаимную заинтересованность в его успешных итогах.

На встрече рассмотрены предложения по проведению очередного раунда межмидовских политических консультаций, заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом.