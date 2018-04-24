В Пекине Камилов провел переговоры с главой МИД Индии

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся в Пекине с визитом, провел переговоры с главой МИД Индии Сушмой Сварадж.
Министры обменялись мнениями относительно хода подготовки к предстоящему государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию, подтвердив взаимную заинтересованность в его успешных итогах.
На встрече рассмотрены предложения по проведению очередного раунда межмидовских политических консультаций, заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом.