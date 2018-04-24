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Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов с министром иностранных дел Республики Индия Сушмой Сварадж

В Пекине Камилов провел переговоры с главой МИД Индии

© МИД Узбекистана
Политика
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Министры обменялись мнениями относительно хода подготовки к предстоящему государственному визиту Мирзиёева в Индию.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся в Пекине с визитом, провел переговоры с главой МИД Индии Сушмой Сварадж.

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Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-индийской повестки дня, отметив новую динамику и позитивные тенденции в двусторонних отношениях. По итогам 2017 года объем взаимной торговли составил 323,6 млн долларов США, что почти в два раза больше, чем пять лет назад.

Министры обменялись мнениями относительно хода подготовки к предстоящему государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию, подтвердив взаимную заинтересованность в его успешных итогах.

На встрече рассмотрены предложения по проведению очередного раунда межмидовских политических консультаций, заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Совместной рабочей группы по борьбе с терроризмом.

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Теги:
МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, Индия, Узбекистан



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