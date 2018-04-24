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Глава МИД КНР Ван И и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов

Главы МИД Узбекистана и Китая провели совещание в Пекине

REUTERS / Wu Hong / Pool
Политика
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Министры обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств ШОС в Циндао и встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпина.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Главы МИД Узбекистана и Китая Абдулазиз Камилов и Ван И в Пекине обсудили подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречи лидеров двух стран, сообщает пресс-служба узбекского МИД.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов с министром иностранных дел Республики Индия Сушмой Сварадж
© МИД Узбекистана
В Пекине Камилов провел переговоры с главой МИД Индии
Министры двух государств во вторник принимали участие в заседании Совета глав МИД стран ШОС, которое состоялось в столице КНР.

По данным пресс-службы, Камилов и Ван И рассмотрели конкретные пути дальнейшего укрепления отношений всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Министры обменялись мнениями относительно подготовки к предстоящим заседанию Совета глав государств ШОС в Циндао и встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с председателем КНР Си Цзиньпином, уточнили в пресс-службе.

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Теги:
МИД России, МИД Узбекистана, Ван И, Абдулазиз Камилов, Китай, Узбекистан



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