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Мирзиёев снял с должностей трех чиновников в Хорезмской области

Мирзиёев снял с должности трех чиновников в Хорезмской области

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (178)
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Кроме того, приняты дисциплинарные меры в отношении нескольких ответственных лиц, дан конкретный срок на устранение недостатков.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание в Хорезмской области, где раскритиковал руководство региона, сообщает корреспондент Sputnik.

Глава государства отметил, что в последнее время в области накопилось множество вопросов социально-экономического характера, руководство региона не проявляет должного рвения в решении проблем, а первому руководителю не хватило требовательности и решительности. Также было указано на неудовлетворительную работу секторов области, городов и районов.

"Было указано на отставание области по многим сферам, наличие серьезных недостатков в работе по созданию новых рабочих мест, расширению доходной базы бюджета, повышению экспортного потенциала области, снижению задолженности, благоустройству городов и сел, а также множества проблем в сфере туризма, несмотря на широкие возможности региона в этой отрасли", — отметили в пресс-службе президента.

На совещании за допущенные недостатки сняты с должности первый заместитель хокима области по экономическим вопросам Максуд Сапаев, заместитель хокима области по инвестициям Темур Рахмонов и хоким Кушкупирского района Сардор Юсупов.

Кроме того, приняты дисциплинарные меры в отношении руководителей секторов и нескольких ответственных лиц, дан конкретный срок на устранение недостатков.

"Все хокимы, руководители ведомств и организаций должны проснуться и усердно работать, не жалея себя. Всестороннее развитие области, довольство людей и повышение их благосостояния должны быть главной задачей каждого руководителя", — отметил Мирзиёев.

Напомним, что на состоявшейся 21 апреля внеочередной сессии Хорезмского областного кенгаша народных депутатов хоким области Илгизар Собиров за допущенные в работе серьезные недостатки был освобожден от занимаемой должности. Вместо него исполняющим обязанности хокима области был назначен Фарход Эрманов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (178)



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