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В Ташкенте обсудили вопросы совершенствования казначейских систем России и Узбекистана

В Ташкенте обсудили улучшение казначейских систем России и Узбекистана

© Федеральное казначейство России
Политика
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Стороны рассмотрели вопросы прогнозирования и составления планов государственных доходов.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Ташкенте обсудили повышение эффективности казначейского механизма исполнения бюджета в рамках сотрудничества между Федеральным казначейством РФ и Министерством финансов Узбекистана, сообщает пресс-служба российской госструктуры.

Во встрече приняли участие заместитель руководителя Федерального казначейства РФ А.Г. Михайлик и начальник Казначейства по Республике Узбекистан Д.Н. Саттаров.

В Ташкенте обсудили вопросы совершенствования казначейских систем России и Узбекистана
© Федеральное казначейство России
В Ташкенте обсудили вопросы совершенствования казначейских систем России и Узбекистана

Они отметили значимость проводимой работы в рамках взаимодействия между двумя странами.

Также стороны рассмотрели вопросы учета доходов, прогнозирования и составления планов государственных доходов, интеграции казначейской системы с администраторами доходов.




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