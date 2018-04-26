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Город Душанбе, архивное фото

В Душанбе эксперты из Узбекистана обсудили интеграционные процессы

© sputnik
Политика
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Главы дипмиссий подробно рассказали о своем видении интеграционных процессов в регионе и подтвердили последовательную линию своих государств на укрепление взаимовыгодного взаимодействия стран Центральной Азии по всему спектру межгосударственных отношений.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Послы и эксперты из России и стран Центральной Азии обсудили перспективы региональных интеграционных процессов на круглом столе в Душанбе, пишет РИА Новости.

Заведующая сектором Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Елена Кузьмина
© Sputnik / Александр Натрускин
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"Старейшей и важнейшей диалоговой площадкой для решения вопросов в самых различных областях на постсоветском пространстве остается СНГ, для взаимодействия в военно-политической сфере и области безопасности были созданы ОДКБ и ШОС", — сказал на заседании посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

Он добавил, что в последнее время активно заявляет о себе евразийская интеграция, которая на данном этапе представлена солидным экономическим объединением — Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), основанным на глубоких экономических интересах стран-членов ЕАЭС в создании общего экономического пространства.

"Таджикистан, как суверенное государство, вправе самостоятельно принимать решение о членстве в том или ином объединении на постсоветском пространстве, существуют различные формы сотрудничества с ЕАЭС, одна из которых — статус наблюдателя в Союзе — недавно была предложена нашим таджикским друзьям", — сказал посол.

Сам по себе статус наблюдателя не предполагает каких-либо обязательств перед ЕАЭС. Дипломат отметил важность того, что участие в данной организации отнюдь не предполагает отказ от сотрудничества его членов и всего Союза в целом с другими странами и интеграционными объединениями. "Примером может служить идея сопряжения ЕАЭС с китайским проектом "Один пояс — один путь", — пояснил Лякин-Фролов.

Председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований Мастерская евразийских идей (Workshop of Eurasian Ideas) Григорий Трофимчук
Фото / из личного архива Григория Трофимчука
Трофимчук: к странам ЕАЭС Европа и США относятся более уважительно
В мероприятии также приняли участие послы Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, представители экспертного и научного сообществ Таджикистана.

Главы дипмиссий подробно рассказали о своем видении интеграционных процессов в регионе и подтвердили последовательную линию своих государств на укрепление взаимовыгодного взаимодействия стран Центральной Азии по всему спектру межгосударственных отношений, которое связано со стремлением народов к тесному сотрудничеству на основе общей культуры, истории и религии.

Теги:
ЕАЭС, Душанбе, Узбекистан



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