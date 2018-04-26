В Душанбе эксперты из Узбекистана обсудили интеграционные процессы

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Послы и эксперты из России и стран Центральной Азии обсудили перспективы региональных интеграционных процессов на круглом столе в Душанбе, пишет РИА Новости.
Он добавил, что в последнее время активно заявляет о себе евразийская интеграция, которая на данном этапе представлена солидным экономическим объединением — Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), основанным на глубоких экономических интересах стран-членов ЕАЭС в создании общего экономического пространства.
"Таджикистан, как суверенное государство, вправе самостоятельно принимать решение о членстве в том или ином объединении на постсоветском пространстве, существуют различные формы сотрудничества с ЕАЭС, одна из которых — статус наблюдателя в Союзе — недавно была предложена нашим таджикским друзьям", — сказал посол.
Сам по себе статус наблюдателя не предполагает каких-либо обязательств перед ЕАЭС. Дипломат отметил важность того, что участие в данной организации отнюдь не предполагает отказ от сотрудничества его членов и всего Союза в целом с другими странами и интеграционными объединениями. "Примером может служить идея сопряжения ЕАЭС с китайским проектом "Один пояс — один путь", — пояснил Лякин-Фролов.
Главы дипмиссий подробно рассказали о своем видении интеграционных процессов в регионе и подтвердили последовательную линию своих государств на укрепление взаимовыгодного взаимодействия стран Центральной Азии по всему спектру межгосударственных отношений, которое связано со стремлением народов к тесному сотрудничеству на основе общей культуры, истории и религии.