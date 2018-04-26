Посол: мир на Корейском полуострове может помочь решить афганскую проблему

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Перспективы ядерного разоружения на Корейском полуострове могут оказать стимулирующее воздействие на решение проблем в Афганистане, заявил посол Южной Кореи в Узбекистане Квон Ён У.
"Предстоящая встреча заложит фундамент для ядерного разоружения, достижения мира на Корейском полуострове и развития связей между нашими государствами", — заявил дипломат агентству "Жахон".
По его оценке, разрешение кризиса на Корейском полуострове позволит Сеулу активно наращивать связи с Центральной Азией и Евразией в целом.
"В перспективе мирный Корейский полуостров мог бы оказать стимулирующее воздействие на решение афганской проблемы, которая представляет собой угрозу безопасности Евразии", — добавил посол.
По его мнению, на процветающем евразийском материке не может быть нестабильного Афганистана.
Посол отметил, что успешное проведение межкорейской встречи и возможного последующего саммита КНДР-США станет основой для дальнейших переговоров между Сеулом и Пхеньяном, а также между Пхеньяном и Вашингтоном, "которые способны радикально изменить мировую историю".