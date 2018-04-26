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Города мира. Пхеньян

Посол: мир на Корейском полуострове может помочь решить афганскую проблему

© Sputnik / Илья Питалев
Политика
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По оценке посла Южной Кореи в Узбекистане Квон Ён У, разрешение кризиса на Корейском полуострове позволит Сеулу активно наращивать связи с Центральной Азией.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Перспективы ядерного разоружения на Корейском полуострове могут оказать стимулирующее воздействие на решение проблем в Афганистане, заявил посол Южной Кореи в Узбекистане Квон Ён У.

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В пятницу, 27 апреля, состоится встреча южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР. На прошлой неделе КНДР заявила, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время также рассматривается возможность проведения встречи лидеров КНДР и США.

"Предстоящая встреча заложит фундамент для ядерного разоружения, достижения мира на Корейском полуострове и развития связей между нашими государствами", — заявил дипломат агентству "Жахон".

По его оценке, разрешение кризиса на Корейском полуострове позволит Сеулу активно наращивать связи с Центральной Азией и Евразией в целом.

"В перспективе мирный Корейский полуостров мог бы оказать стимулирующее воздействие на решение афганской проблемы, которая представляет собой угрозу безопасности Евразии", — добавил посол.

По его мнению, на процветающем евразийском материке не может быть нестабильного Афганистана.

Посол отметил, что успешное проведение межкорейской встречи и возможного последующего саммита КНДР-США станет основой для дальнейших переговоров между Сеулом и Пхеньяном, а также между Пхеньяном и Вашингтоном, "которые способны радикально изменить мировую историю".

Теги:
Северная Корея, Афганистан, Южная Корея



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