ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с командующим Сухопутными войсками Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой.

Стороны обсудили состояние и перспективы укрепления узбекско-пакистанских связей в различных областях. На встрече высокую оценку получили итоги проведенной по инициативе президента Узбекистана 26-27 марта 2018 года в Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

Стороны признали, что решение афганской проблемы принесет ощутимые выгоды всем странам обширного региона, включая Центральную Азию, стимулируя строительство железных дорог, автомагистралей, трубопроводов, развитие региональной и трансрегиональной торговли, пишет пресс-служба МИД Узбекистана.

Собеседники также обменялись мнениями по другим вопросам узбекско-пакистанской повестки дня и отдельным международным проблемам. В беседе принял участие посол Пакистана Ирфан Юсуф Шами.