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Абдулазиз Камилов встретился с командующим Сухопутными войсками Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой

Камилов встретился с командующим Сухопутными войсками Пакистана

МИД Узбекистана
Политика
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Стороны обсудили решение афганской проблемы, строительство железных дорог, автомагистралей, трубопроводов и развитие трансрегиональной торговли.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с командующим Сухопутными войсками Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой.

Стороны обсудили состояние и перспективы укрепления узбекско-пакистанских связей в различных областях. На встрече высокую оценку получили итоги проведенной по инициативе президента Узбекистана 26-27 марта 2018 года в Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Хаваджей Мухаммадом Асифом.
© МИД Узбекистана
Камилов и глава МИД Пакистана обсудили сотрудничество
Стороны признали, что решение афганской проблемы принесет ощутимые выгоды всем странам обширного региона, включая Центральную Азию, стимулируя строительство железных дорог, автомагистралей, трубопроводов, развитие региональной и трансрегиональной торговли, пишет пресс-служба МИД Узбекистана.

Собеседники также обменялись мнениями по другим вопросам узбекско-пакистанской повестки дня и отдельным международным проблемам. В беседе принял участие посол Пакистана Ирфан Юсуф Шами.

Теги:
Встреча, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, Афганистан, Пакистан, Узбекистан



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