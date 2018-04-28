Мирзиёев обсудил с главой Сухопутных войск Пакистана вопросы безопасности

Стороны выразили полную поддержку практическим итогам Международной конференции по Афганистану, проведённой в Ташкенте в марте этого года

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу принял Главкома сухопутных войск Пакистана Камара Джаведа Баджву.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, сообщила пресс-служба главы государства.

МИД Узбекистана Камилов встретился с командующим Сухопутными войсками Пакистана

Шавкат Мирзиёев особо отметил, что встреча является ещё одним свидетельством динамично развивающихся в последние годы многоплановых отношений между Узбекистаном и Пакистаном, основанных на принципах дружбы, партнерства и взаимной поддержки, а также общности истории и религии, близости традиций и духовных ценностей.

Состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и других областях.

"Обсуждены перспективы взаимодействия в военной и военно-технической сферах, актуальные аспекты противодействия современным вызовам и угрозам безопасности и стабильности в регионе, а также мирного урегулирования ситуации в Афганистане", — говорится в сообщении.

Главком сухопутных войск Пакистана в рамках визита в Узбекистан также провел переговоры с главой МИД республики Абдулазизом Камиловым и министром обороны страны Абдусаломом Азизовым. В субботу пакистанская делегация посетит Самарканд для ознакомления с местными историческими и культурными достопримечательностями.