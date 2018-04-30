Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте Реджепа Эрдогана

В ходе двусторонних переговоров стороны основное внимание уделят развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева глава Турецкой Республики Режеп Тайип Эрдоган 29 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил Тайипа Эрдогана в Куксарое

Как сообщает пресс-служба узбекского главы, 30 апреля в резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи высокого гостя.

В настоящее время продолжаются переговоры глав государства в узком формате.

Пресс-служба президенти Узбекистана Президент Турции Эрдоган прибыл в Узбекистан

Основное внимание на встрече уделяется развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Прошлогодний государственный визит президента Шавката Мирзиёева в Турцию укрепил взаимное политическое доверие и открыл широкие возможности для развития двусторонних связей во всех сферах. Народы Узбекистана и Турции ожидают высоких результатов от нынешних переговоров.