Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте Реджепа Эрдогана

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева глава Турецкой Республики Режеп Тайип Эрдоган 29 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
Как сообщает пресс-служба узбекского главы, 30 апреля в резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи высокого гостя.
В настоящее время продолжаются переговоры глав государства в узком формате.
Прошлогодний государственный визит президента Шавката Мирзиёева в Турцию укрепил взаимное политическое доверие и открыл широкие возможности для развития двусторонних связей во всех сферах. Народы Узбекистана и Турции ожидают высоких результатов от нынешних переговоров.