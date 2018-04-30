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Участник молодежного форума, архивное фото

Ташкент организует конференцию по борьбе с экстремизмом и вербовкой молодёжи

РСМ Пресс-служба
Политика
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В мероприятии примут участие порядка 150 экспертов и специалистов из зарубежных стран, в том числе пяти центральноазиатских государств, представляющих государственные органы, международные организации, гражданское общество и молодежь.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистан в июне планирует провести первую в истории республики международную конференцию, посвященную роли молодежи в предотвращении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В мероприятии, которое пройдет под эгидой ОБСЕ, примут участие порядка 150 экспертов и специалистов из зарубежных стран, в том числе пяти центральноазиатских государств, представляющих государственные органы, международные организации, гражданское общество и молодежь.

"В ходе конференции будут обсуждены ключевые проблемы, связанные с пониманием вопроса насильственного экстремизма и радикализации, выработаны необходимые проекты и стратегия, направленные на противодействие им. Также планируется определить конкретные практические механизмы для взаимодействия государства и представителей гражданского общества в борьбе с этими угрозами", — отметили корреспонденту Sputnik организаторы конференции.

Кроме того, в рамках мероприятия планируется запустить специальный портал по противодействию насильственному экстремизму и радикализации. По мнению организаторов, это будет способствовать уменьшению привлекательности терроризма и снижению рисков использования Интернета и социальных сетей в качестве нового инструмента распространения насильственных радикальных и экстремистских идеологий, вербовки террористов и обучения новых членов.

Портал будет содержать информационно-пропагандистские материалы, доступные для широкой общественности, которые могут быть использованы в качестве ресурса и инструмента для разработчиков политики, преподавателей, общественных и других неправительственных организаций, семей и родителей для предотвращения и противодействия насильственному экстремизму и уменьшения возможностей для вербовщиков в поиске новых членов.

Теги:
Узбекистан, Политика



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