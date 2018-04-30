Супруга Реджепа Эрдогана поблагодарила Зироат Мирзиёеву за встречу

Жена президента Турции выразила благодарность Зироат Мирзиёевой за встречу и беседу.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Эмине Эрдоган на своей странице в Twitter разместила фото со встречи президентов и вместе с первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой.

Эмине Эрдоган выразила благодарность супруге Шавката Мирзиёева за двустороннюю встречу и искреннюю беседу.

"В столице Узбекистана в Ташкенте встретились с Зироат Мирзиёевой. Спасибо за искреннее гостеприимство", — написала она.

© Фото: страница Эмине Эрдоган в twitter Президенты Узбекистана и Турции с супругами в резиденции Куксарой

Напомним, накануне чета Эрдоган прибыла в Ташкент с государственным визитом. Сегодня состоялась встреча президентов в резиденции Куксарой. Стороны обсудили развитие торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.