Узбекистан и Турция подписали 24 документа о сотрудничетсве

В ходе трехдневного государственного визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Узбекистан стороны провели переговоры в узком и расширенном формате, а бизнесмены двух государств встретились для обсуждения совместных проектов.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление о поднятии узбекско-турецкого стратегического сотрудничества на новый уровень. Всего по итогам первого дня визита было подписано 24 документа, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран подписано договоры о сотрудничестве в экономической, торговой, транспортно-логистической, промышленной, энергетической, научной, образовательной, туристической и других сферах.

Кроме того, в рамках проходящего в Ташкенте узбекско-турецком бизнес-форума запланировано заключение соглашений на общую сумму в 3 миллиарда долларов по более чем 50 новым инвестиционным проектам.

В рамках встречи в расширенном составе Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что у двух стран очень много общего и схожие позиции по ключевым международным и региональным вопросам.

"Наша беседа в узком кругу в очередной раз подтвердила наличие большой политической воли для развития сотрудничества между нашими странами. Мы открыто и подробно рассмотрели все вопросы, непосредственно касающиеся интересов наших народов и государств, как текущие, так и дальнейшие планы", — заявил узбекский лидер.

В свою очередь Реджеп Эрдоган отметил значительный рост показателей экономического взаимодействия, что стало результатом активизации диалога двух стран, а также визита Шавката Мирзиёева в Турцию осенью прошлого года.

"Результаты очевидны. Турецкие деловые люди стремятся в Узбекистан, где создаются широкие возможности для турецких фирм и компаний, туристов", — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что в 2017 году объем двустороннего товарооборота вырос на 30% и составил 1,5 миллиарда долларов. В первом квартале этот показатель увеличился на 20%, а в перспективе эта цифра может возрасти до 5 миллиардов долларов.

В частности, Узбекистан готов расширить поставку на рынок Турции продукции легкой, химической, металлургической промышленности, машиностроения, электротехники, кожевенно-обувных и сельскохозяйственных товаров. Важную роль в этом призван сыграть Узбекско-турецкий торговый дом, открытый в Стамбуле.

Говорили и транспортно-логистических проектах, оптимизации тарифов и о планах использования железной дороги Баку — Тбилиси — Карс.

Кроме того, Ташкент и Анкара продолжат активное взаимодействие в сфере туризма, здравоохранения и культуры.

На итоговом брифинге, выступая перед журналистами, Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан и Турция договорились о создании Высшего совета по стратегическому партнерству глав двух государств.

"Мы воспринимаем Турецкую Республику как державу с огромным политическим, экономическим и военным потенциалом, со все более возрастающим международным авторитетом. Двери Узбекистана — вашего отчего края — всегда открыты для вас, наших братьев", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган также выразил удовлетворение от прошедших переговоров и выразил надежду, что отношения двух стран выйдут на качественно новый уровень.

Визит турецкого лидера в Узбекистан продолжится 1 мая. Высокий гость посетит святыни древней Бухары.