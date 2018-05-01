Абдулазиз Камилов посетит Душанбе

Он примет участие в работе Международной конференции высокого уровня "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму".

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит Таджикистан для участия в международной конференции по вопросам противодействия терроризму.

Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные Таджикского телеграфного агентства.

"Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 3-4 мая посетит Душанбе. Он примет участие в работе Международной конференции высокого уровня "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму", — говорится в сообщении.

Ожидается, что в работе душанбинской конференции примут участие 400 гостей: представители профильных министерств и ведомств из 50 государств мира, а также 30 международных организаций и институтов.

Предполагается, что перед участниками конференции выступит президент Таджикистана Эмомали Рахмон.