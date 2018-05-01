Под впечатлением от Бухары: Мирзиёевы и Эрдоганы осмотрели архитектуру города

Президент Турции отметил, что Узбекистан является родиной выдающихся мыслителей и он очень уважает историю и духовность узбекского народа.

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президенты Узбекистана и Турции — Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган — осмотрели архитектурные памятники и достопримечательности Бухары.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели архитектурные памятники Бухары

Главы государств с супругами посетили мавзолей Бахоуддина Накшбанда. Были прочитаны суры из Корана.

"У узбекского и турецкого народов одна религия, схожие духовные ценности. Жившие в нашей стране богословы и мыслители одинаково почитаются и в Турции. В их числе наш великий предок Бахоуддин Накшбанд", — сказал узбекский лидер.

Реджепу Эрдогану рассказали о жизни Бахоуддина Накшбанда, огромном вкладе в развитие исламской науки, сути и значении выдвинутой им идеи "Сердце с Аллахом, руки в работе".

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган посетили мавзолей Бахоуддина Накшбанда

Этот мавзолей — один из самых посещаемых соотечественниками и зарубежными туристами мест паломничества, отмечается в сообщении.

Президент Турции отметил, что Узбекистан является родиной выдающихся мыслителей и он очень уважает историю и духовность узбекского народа.

Посещение мавзолея произвело большое впечатление на турецких гостей.

Также гости посетили крепость Арк в Бухаре.

Это сооружение является ярким свидетельством богатой истории, культуры и этнографии народа, источником ценных сведений о социально-экономических связях с зарубежными странами.

Главы государств ознакомились с областным краеведческим музеем, расположенном в крепости, осмотрели здешние уникальные экспонаты.

Напомним, президент Турции прибыл в Узбекистан с трехдневным государственным визитом.

За время своего пребывания в республики стороны уже успели провести переговоры в узком и расширенном формате, а бизнесмены двух государств обсудили совместные проектов. Всего по итогам первого дня визита было подписано 24 документа.