18:33 02 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев прибыл в Наманганскую область

© Пресс служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
74020

Во время поездки президент ознакомится с ходом реформ в регионе

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Наманганскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе поездки президент ознакомится с ходом реформ в регионе, качеством осуществляемой работы, наметит новые проекты по социально-экономическому развитию области.

Мирзиёев посещал Наманганскую область в июле 2017 года. Тогда глава государств поручил создать новые предприятия и рабочие места, развивать сельское хозяйство, улучшать условия жизни населения. В итоге за минувший период были организованы новые промышленные компании, увеличились производство и экспорт продукции, возведено современное жилье и объекты инфраструктуры.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Наманганская область, Глава государства



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

65-летний индийский рикша Мохаммад Ашгар рядом со своей повозкой в Колкате
Смотритель фонарей и чистильщик ушей: исчезающие профессии
СПУТНИК_Гонки на ослах и конкурс костюмов - как прошел ослиный фестиваль в Мексике
Гонки и конкурс костюмов - в Мексике прошел ослиный фестиваль
Места распространения георгиевских ленточек за рубежом
Где можно получить георгиевскую ленточку

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054