Во время поездки президент ознакомится с ходом реформ в регионе

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Наманганскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе поездки президент ознакомится с ходом реформ в регионе, качеством осуществляемой работы, наметит новые проекты по социально-экономическому развитию области.

Мирзиёев посещал Наманганскую область в июле 2017 года. Тогда глава государств поручил создать новые предприятия и рабочие места, развивать сельское хозяйство, улучшать условия жизни населения. В итоге за минувший период были организованы новые промышленные компании, увеличились производство и экспорт продукции, возведено современное жилье и объекты инфраструктуры.