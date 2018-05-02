Мирзиёев поручил развивать в Наманганской области семеноводство картофеля

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил общество с ограниченной ответственностью "Барака мева саноат сервис" в Чустском районе Наманганской области и осмотрел теплицу, созданную интенсивным методом, сообщает пресс-служба главы государства.
На опытном участке предприятия площадью 17 соток проводится испытание сортов фруктов и овощей.
"Большой интерес у главы государства вызвал проводимый эксперимент по заготовке семян картофеля на основе гидропоники. Технология, внедренная молодым ученым Шерзодом Тошпулатовым, позволяет получать урожай в 6 раз больше по сравнению с традиционным методом", — говорится в сообщении.
Президент поручил разработать специальное постановление по развитию семеноводства картофеля в Наманганской области и обеспечить поставку высокоурожайных семян по всей стране.
Предприятие "Барака мева саноат сервис" начало свою деятельность в 2015 году с экспорта орехов, кишмиша и каперсов. В настоящее время здесь выращиваются также подсолнух, фасоль, семенной картофель, кукуруза, помидоры. Общество организовало интенсивный сад и реализует проект общей стоимостью 9,6 миллиарда сумов, который предусматривает заготовку в год 4,6 тысячи тонн орехов и иной продукции на сумму более 40 миллиардов сумов. 70% урожая планируется отправлять на экспорт.