Мирзиёев поручил развивать в Наманганской области семеноводство картофеля

Высокоурожайные семена из Наманганской облсти будут поставляться во все регионы страны

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил общество с ограниченной ответственностью "Барака мева саноат сервис" в Чустском районе Наманганской области и осмотрел теплицу, созданную интенсивным методом, сообщает пресс-служба главы государства.

На опытном участке предприятия площадью 17 соток проводится испытание сортов фруктов и овощей.

"Большой интерес у главы государства вызвал проводимый эксперимент по заготовке семян картофеля на основе гидропоники. Технология, внедренная молодым ученым Шерзодом Тошпулатовым, позволяет получать урожай в 6 раз больше по сравнению с традиционным методом", — говорится в сообщении.

Президент поручил разработать специальное постановление по развитию семеноводства картофеля в Наманганской области и обеспечить поставку высокоурожайных семян по всей стране.

Главе республики также представили проекты в области рыбоводства, птицеводства, животноводства и шелководства в 2018-2019 годах, организации тутовых плантаций, улучшению водоснабжения засушливых площадей, посадке востребованных культур на высвобожденных от хлопчатника полях, дальнейшему повышению за счет этого экспортного потенциала области.

Предприятие "Барака мева саноат сервис" начало свою деятельность в 2015 году с экспорта орехов, кишмиша и каперсов. В настоящее время здесь выращиваются также подсолнух, фасоль, семенной картофель, кукуруза, помидоры. Общество организовало интенсивный сад и реализует проект общей стоимостью 9,6 миллиарда сумов, который предусматривает заготовку в год 4,6 тысячи тонн орехов и иной продукции на сумму более 40 миллиардов сумов. 70% урожая планируется отправлять на экспорт.