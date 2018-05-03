Узбекистан присоединится к Тюркскому совету

Такое решение было принято главой республики Шавкатом Мирзиёевым во время визита Реджепа Эрдогана в РУ.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Узбекистан решил присоединиться к Совету сотрудничества тюркоязычных государств, передают местные СМИ.

"Мы долго обсуждали этот вопрос с президентом Эрдоганом, и теперь узбекский флаг займет свое место в ряду флагов других стран-участниц организации. Также Узбекистан примет участие в заседании в Бишкеке. Это очень важное решение", — сказал Шавкат Мирзиёев на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Тюркский совет — международная политико-экономическая организация, официально объединяющая четыре из семи независимых тюркских государств — Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился в Узбекистане с государственным визитом с 29 апреля по 1 мая. Стороны провели переговоры в узком и расширенном формате, а бизнесмены двух государств встретились для обсуждения совместных проектов.