Камилов прибыл в Душанбе на конференцию по борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов возглавит делегацию республики и в рамках пребывания в Таджикистане также проведет ряд двусторонних встреч.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в в Международной конференции высокого уровня "Противодействие терроризму и радикализму", которая состоится в Душанбе 3-4 мая 2018 года, сообщает в среду пресс-служба МИД республики.

Камилов возглавит делегацию Узбекистана, которая в рамках пребывания в Таджикистане также проведет ряд двусторонних встреч.

Как сообщалось ранее, в работе конференции примут участие представители правительства Таджикистана, высокопоставленные представители ООН, дипломатического корпуса и партнеров по развитию, организаций гражданского общества, исследовательских и научных учреждений, региональных и международных организаций.