Президент проверил, как работает система оказания госуслуг населению

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Наманганский городской центр государственных услуг и ознакомился с его работой, сообщает пресс-служба главы республики.

Центр ежедневно обслуживает 800 заявителей, оказывает около 60 видов услуг. В здании центра расположены также Народная приемная, отделы ЗАГСА, оформления гражданства, страхования, кадастра, замены водительских удостоверений, скорой медицинской помощи, банковский филиал.

Для посетителей обустроены медицинский пункт, детская площадка, столовая.

Президент ознакомился с созданными в центре условиями, поинтересовался видами услуг, оказываемых населению и предпринимателям, качеством и оперативностью работы. Понаблюдал за работой системы электронной очереди, процессом замены водительского удостоверения.

В беседе с работниками учреждения от отметил необходимость дальнейшего расширения перечня услуг, повышения уровня пользования населением интернет-услугами.

"Самая главная цель этой системы — облегчить заботы людей. Охватив все регионы и услуги этой системой, положим конец волоките, несправедливости, коррупции", — сказал Мирзиёев.

Глава государства ознакомился также с действующими в этом здании областным отделом Научно-практического исследовательского центра "Оила" и Наманганским центром инноваций.

Агентство государственных услуг с центрами в городах и районах организовано при Министерстве юстиции Узбекистана в соответствии с указом президента "О мерах по коренному реформированию национальной системы оказания государственных услуг населению" от 12 декабря 2017 года. Если ранее центры "одно окно" обслуживали только предпринимателей, сейчас центры госуслуг работают и с физическими лицами.