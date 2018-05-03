Мирзиёев предложил назвать реконструированный парк в Намангане "Афсона"

В парке, занимающем 110 гектаров, должны появиться открытый и крытый бассейны, малый стадион, ледовый дворец, четырехзвездочная гостиница, аттракционы, сказочный городок, аквапарк и другие объекты.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительных работ в парке культуры и отдыха Намангана, сообщает пресс-служба главы республики.

В парке, занимающем 110 гектаров, должны появиться открытый и крытый бассейны, малый стадион, ледовый дворец, четырехзвездочная гостиница, аттракционы, сказочный городок, торговые пункты, библиотека и интернет-кафе, боулинг и фитнес-клуб, центр ремесленников, амфитеатр, аквапарк и другие объекты. Будут высажены декоративные деревья и цветы, создан ботанический сад. Сейчас в парке идут строительные работы.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительных работ в парке культуры и отдыха города Намангана Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительных работ в парке культуры и отдыха города Намангана © Пресс служба президента Узбекистана 1 / 2 Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительных работ в парке культуры и отдыха города Намангана

Президент предложил назвать новую зону отдыха "Афсона".

Планируется, что развлекательный комплекс будет обслуживать в год 100 тысяч посетителей. Сдача в эксплуатацию намечена на первый квартал 2019 года, появится около 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Мирзиёеву презентовали и еще несколько проектов: строительство Namangan City на массиве Гулистон города Намангана, возведение современного торгового комплекса и экопарка Pop eco park в Папском районе.