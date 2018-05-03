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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Медведев поздравил глав правительств стран СНГ с 73-й годовщиной Победы

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (94)
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Председатель правительства РФ выразил уверенность, что прочные традиции дружбы, заложенные в тяжелые годы военных испытаний, будут и далее служить надежным фундаментом межгосударственных отношений.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил глав правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кырргызстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии с приближающейся 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщатся на сайте правительства РФ.

"В посланиях говорится об объединяющей граждан наших стран памяти о Великой Победе. Подчеркивается, что отвага и героизм солдат Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла навсегда останутся в сердцах нынешнего и будущих поколений", — отмечается в сообщении.

Медведев выразил уверенность, что прочные традиции дружбы, заложенные в тяжелые годы военных испытаний, будут и далее служить надежным фундаментом межгосударственных отношений.

Председатель российского правительства попросил своих коллег передать фронтовикам и труженикам тыла пожелания счастья, благополучия и долголетия, искренние слова уважения и признательности за их беспримерный подвиг.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (94)
Теги:
СНГ, Дмитрий Медведев, Международная политика, Праздничные и выходные дни



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