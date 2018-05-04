Противодействие терроризму и экстремизму обсудят на конференции в Душанбе

Зарегистрировано более 400 участников из 46 стран мира и 30 международных и региональных организаций, а также научно-исследовательских институтов.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Правительство Таджикистана во взаимодействии с ООН, ОБСЕ и Евросоюзом в пятницу проведет в Душанбе Международную конференцию высокого уровня на тему "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Вафо Ниятбекова.

"Цель данной международной конференции — укрепление взаимодействия в вопросах выявления и упреждения террористической трансграничной активности, расширение правовой базы для дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества между странами, обсуждение текущих проблем и препятствий на пути осуществления контртеррористических мер, сотрудничество в борьбе с киберпреступностью", — сказал он.

Зарегистрировано более 400 участников из 46 стран мира и 30 международных и региональных организаций, а также научно-исследовательских институтов.

По его словам, в работе конференции примут участие руководители и высокопоставленные представители внешнеполитических и других профильных ведомств ряда стран, среди них: Армения, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Узбекистан, Туркменистан.

Также в работе конференции примут участие руководители и представители ряда международных и региональных организаций, таких, как ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, ШОС, СНГ и др., дипломатического корпуса и партнеров по развитию, гражданского сообщества и научно-исследовательских институтов.