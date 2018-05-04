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Узбекистан заявил в ОБСЕ о необходимости противостоять идеологии нацизма

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Постпреды ряда стран СНГ при ОБСЕ отметили твердое намерение бороться с национализмом и расизмом.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Постпреды ряда стран СНГ при ОБСЕ в преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне заявили о необходимости противостоять возрождению нацистской идеологии на пространстве организации.

Об этом говорится в совместном заявлении постоянных представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана при ОБСЕ, озвученном на заседании постоянного совета организации.

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"Памятуя о том, что стремление к практическому воплощению теорий расового превосходства стало одной из главных движущих сил Второй мировой войны, мы с тревогой отмечаем возрастание напряженности и конфронтации на пространстве ОБСЕ, возрождение нацистской идеологии, тревожный рост связанных с ней проявлений агрессивного национализма, расизма, дискриминации, нетерпимости и ксенофобии. Этому необходимо решительно и бескомпромиссно противостоять", — говорится в заявлении.

Постпреды отметили твердое намерение бороться с упомянутыми угрозами, используя, в частности, потенциал ОБСЕ, а также сообщили о своей готовности и впредь предпринимать совместные шаги, основанные на неукоснительном соблюдении норм международного права и призванные поставить надежный заслон на пути неонацизма, экстремизма и ксенофобии и укрепить межнациональное и межкультурное согласие.

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Теги:
ОБСЕ, СНГ, Узбекистан



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