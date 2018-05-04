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Вид на город Душанбе, архивное фото

Эксперт: конференция в Душанбе поможет странам ЦА в борьбе с терроризмом

© Sputnik / Ратушенко
Политика
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Тема:
Борьба с терроризмом (39)
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Конференция высокого уровня "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму" собрала в Душанбе более 400 участников из 46 стран мира и 30 международных и региональных организаций, а также научно-исследовательских институтов.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Конференция в Душанбе значительно усилит сотрудничество стран Центральной Азии в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова.

"Я думаю, кооперация стран Центральной Азии в области борьбы с терроризмом и экстремизмом безусловно есть, но она еще более усилится", — сказал Сыромолотов.

По мнению российского дипломата, те внешние спонсоры, которые пришли в лице Евросоюза, ООН и других, очень важны, и Центральная Азия будет чувствовать значительную поддержку этих структур.

Дворец Нации в Душанбе, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев
Противодействие терроризму и экстремизму обсудят на конференции в Душанбе
"А как уж конкретно сложится, пока неизвестно. Что касается Таджикистана, то в прошлом году, с учетом вторжения с севера Афганистана, было проведено пять учений вблизи периметра границы. А здесь пока только разговоры", — сказал он.

В работе конференции принимают участие руководители и высокопоставленные представители внешнеполитических и других профильных ведомств Армении, Индии, Казахстана, Китая, Узбекистана, Венгрии, Швейцарии, России, США и других стран.

Также в работе конференции принимают участие руководители и представители ряда международных и региональных организаций, таких, как ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, ШОС, СНГ и др., дипломатического корпуса и партнеров по развитию, гражданского сообщества и научно-исследовательских институтов.

Тема:
Борьба с терроризмом (39)
Теги:
Конференция, Борьба с терроризмом, Душанбе



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