Эксперт: конференция в Душанбе поможет странам ЦА в борьбе с терроризмом

Конференция высокого уровня "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму" собрала в Душанбе более 400 участников из 46 стран мира и 30 международных и региональных организаций, а также научно-исследовательских институтов.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Конференция в Душанбе значительно усилит сотрудничество стран Центральной Азии в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова.

"Я думаю, кооперация стран Центральной Азии в области борьбы с терроризмом и экстремизмом безусловно есть, но она еще более усилится", — сказал Сыромолотов.

По мнению российского дипломата, те внешние спонсоры, которые пришли в лице Евросоюза, ООН и других, очень важны, и Центральная Азия будет чувствовать значительную поддержку этих структур.

© Sputnik / Амир Исаев Противодействие терроризму и экстремизму обсудят на конференции в Душанбе

"А как уж конкретно сложится, пока неизвестно. Что касается Таджикистана, то в прошлом году, с учетом вторжения с севера Афганистана, было проведено пять учений вблизи периметра границы. А здесь пока только разговоры", — сказал он.

В работе конференции принимают участие руководители и высокопоставленные представители внешнеполитических и других профильных ведомств Армении, Индии, Казахстана, Китая, Узбекистана, Венгрии, Швейцарии, России, США и других стран.

Также в работе конференции принимают участие руководители и представители ряда международных и региональных организаций, таких, как ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, ШОС, СНГ и др., дипломатического корпуса и партнеров по развитию, гражданского сообщества и научно-исследовательских институтов.